Milano si appresta a rendere un omaggio molto commosso a una delle figure che ha incarnato al meglio lo spirito di leadership, eleganza e dedizione. Il capitano del Milan Franco Baresi sarà ufficialmente iscritto nel Famedio del cimitero monumentale di Milano.

Milan, l'omaggio di Milano a Baresi

Mancava solamente l'ufficialità, ma la decisione era nell'aria dal 31 luglio del 2026, giorno della sua scomparsa all'età di 66 anni dopo aver combattuto contro una lunga malattia. Fin dalle ore immediatamente successive la triste notizia, la città intera aveva chiesto a gran voce un riconoscimento degno del suo legame con Milano.

Ieri la commissione consultiva del Comune ha voluto accogliere la proposta, inserendo il nome dello storico numero 6 e vicepresidente onorario del Milan tra quelli delle grande personalità che hanno dato lustro alla storia milanese.

La cerimonia di iscrizione si terrà il prossimo 2 novembre, giorno in cui tradizionalmente la città celebra I propri cittadini più illustri. Insieme a Franco Baresi, la commissione ha approvato l'ingresso di altre 13 personalità del mondo della cultura, arte, giornalismo e del sociale.

Il nome di Franco Baresi è sinonimo di trionfo e fedeltà ai colori del diavolo. In vent'anni di carriera con la maglia del Milan e con la Nazionale Italiana, Baresi ha costruito un vero e proprio Palmarès straordinario che lo ha consacrato dei più grandi difensori della storia del calcio mondiale: