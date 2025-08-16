Zachary Athekame è un nuovo giocatore del Milan. Il terzino svizzero di 20 anni, annunciato ufficialmente in mattinata, ha voluto salutare il suo ex club e i tifosi dello Young Boys con un commovente post su Instagram.
Athekame saluta lo Young Boys: “Grazie per avermi plasmato”
Zachary Athekame è un nuovo giocatore del Milan. Il terzino svizzero di 20 anni, ha voluto salutare il suo ex club
"Dal primo giorno, mi avete accolto a braccia aperte - in campo, in panchina e sugli spalti. Mi avete plasmato, non solo nello sport, ma come persona. Grazie per la vostra fiducia, il vostro supporto e tutti i momenti indimenticabili a Wankdorf. Una nuova avventura chiama, ma una parte di me rimarrà sempre con te".
