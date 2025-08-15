Athekame, la scelta del 24: il giovane svizzero raccoglie il testimone da Florenzi

Zachary Athekame, il neo-acquisto del Milan, ha scelto di indossare la maglia numero 24, prendendo il testimone da Alessandro Florenzi. Un numero non particolarmente popolare nella storia rossonera, visto che l'elenco dei suoi proprietari, dal 1995 ad oggi, include solo 12 nomi.
Milan, Athekame sceglie un numero 'storico': ecco tutti i proprietari del 24—
L'ultimo a indossarla è stato il danese Simon Kjaer, che ha reso il numero 24 una garanzia di solidità in difesa per ben cinque stagioni. Prima di lui, il numero è stato sulle spalle di un altro giocatore promettente ma non sempre fortunato, Bryan Cristante. Un elenco che comprende anche nomi storici come Stefano Eranio e Andrés Guglielminpietro, e che ora è pronto a scrivere un nuovo capitolo con il giovane Athekame.
