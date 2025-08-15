Athekame, la scelta del 24: il giovane svizzero raccoglie il testimone da Florenzi

L'ultimo a indossarla è stato il danese Simon Kjaer, che ha reso il numero 24 una garanzia di solidità in difesa per ben cinque stagioni. Prima di lui, il numero è stato sulle spalle di un altro giocatore promettente ma non sempre fortunato, Bryan Cristante. Un elenco che comprende anche nomi storici come Stefano Eranio e Andrés Guglielminpietro, e che ora è pronto a scrivere un nuovo capitolo con il giovane Athekame.