Antonio Donnarumma alla Salernitana: l’ex Milan scende di categoria

Nuova avventura per Antonio Donnarumma: il portiere, ex rossonero, lascia il Torino

Cresciuto nelle giovanili del Milan, Donnarumma ha giocato in tre occasioni con la prima squadra, mantenendo sempre la porta inviolata. La sua prestazione più celebre risale al 27 dicembre 2017, quando fu decisivo nella vittoria per 1-0 nel derby di Coppa Italia contro l'Inter. Successivamente, ha giocato anche in Europa League contro il Ludogorets e in Coppa Italia contro la SPAL, in entrambi i casi uscendo vincitore.