Antonio Donnarumma, portiere di 35 anni ed ex Milan, lascia il Torino per unirsi alla Salernitana a titolo definitivo. L'accordo lo lega alla nuova squadra fino al 2026, con un'opzione di rinnovo automatico al raggiungimento di determinate condizioni.
Antonio Donnarumma alla Salernitana: l’ex Milan scende di categoria
Nuova avventura per Antonio Donnarumma: il portiere, ex rossonero, lascia il Torino—
Cresciuto nelle giovanili del Milan, Donnarumma ha giocato in tre occasioni con la prima squadra, mantenendo sempre la porta inviolata. La sua prestazione più celebre risale al 27 dicembre 2017, quando fu decisivo nella vittoria per 1-0 nel derby di Coppa Italia contro l'Inter. Successivamente, ha giocato anche in Europa League contro il Ludogorets e in Coppa Italia contro la SPAL, in entrambi i casi uscendo vincitore.
Dopo aver lasciato il Milan nel 2021, il portiere ha militato nel Padova per tre stagioni, prima di passare al Torino.
