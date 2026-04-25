In particolare, si sta riguardando anche la partita tra Inter e Verona dell’8 gennaio 2024. L'episodio preso in esame è la gomitata del difensore nerazzurro Alessandro Bastoni su Duda, calciatore del Verona. Dopo un lungo consulto tra Var e arbitro, il tutto terminò con la convalida del gol decisivo fatto da Davide Frattesi: secondo la Procura, l'on field review sul fallo di Bastoni non sarebbe stato richiamato.

Ad esprimersi su questa terribile e brutta vicenda è stato anche Andrea Abodi, Ministro per lo Sport. Tramite il suo profilo X, il Ministro ha voluto rilasciare alcune dure dichiarazioni, riferendo che ovviamente ci saranno delle conseguenze qualora tutto venisse accertato. Ecco, di seguito, le sue parole:

Serie A, le parole di Abodi — "C’è solo un modo per tutelare il sistema sportivo in tutte le sue articolazioni e rispettare i tifosi, gli appassionati e gli innamorati dello sport, a partire dal calcio: trasparenza, tempestività e parità di trattamento quando si affrontano ipotesi di inosservanza delle norme sportive, tanto più quando hanno possibili risvolti penali. E farlo sempre e con chiunque!

Leggo, come tutti voi, i risvolti che stanno emergendo sull'indagine della Procura di Milano, partita dalla denuncia di un ex tesserato dell’Associazione Italiana Arbitri. Lasciando all'autorità giudiziaria il compito di svolger il proprio lavoro e senza voler entrare nel merito dell'operato del designatore della Can Rocchi, l'aspetto più grave che emerge è il modo in cui la stessa denuncia sia stata gestita all'interno del sistema calcistico. Finora, nessun riscontro pubblico, così come non sappiamo chi abbia ricevuto la denuncia e quale organo sia stato investito della questione per verificarne la sussistenza. Mi aspetto, quindi, di ricevere formalmente dal CONI , prima possibile, informazioni in merito alla vicenda. Nel caso in cui fossero accertate responsabilità, non potranno non esserci conseguenze."