"Un altro film nella ripresa". Il verdetto del noto giornalista sul match dell'Olimpico: promossa la qualità delle mosse che hanno evitato il disastro
Lazio-Milan 2-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita dell'Olimpico
Una partita bella ed emozionante quella tra la Lazio e il Milan: il 2-2 finale è frutto di un primo tempo giocato molto meglio dalla squadra di casa e della ripresa dominata dai rossoneri. Anche il giornalista Ivan Zazzaroni ha analizzato la sfida con un pezzo per 'Il Corriere dello Sport'. Ecco le sue parole:
"In poco più di novanta minuti Amorim ci ha mostrato il principio ispiratore - peraltro più volte esposto pubblicamente - del suo calcio, il gioco dominante, e la versione opposta, il dominato. Nel primo tempo il Milan non l’ha infatti strusciata, subendo due gol, l’energia di Frattesi, Cancellieri e Nuno Tavares e molto altro ancora".
Se contro la Juventus un Milan basso aveva retto abbastanza bene, contro la squadra di Gattuso ha concesso occasioni su occasioni, tanto è vero che la Lazio avrebbe meritato qualcosa di più del 2-0 con cui si è chiusa la prima frazione.
La svolta di Amorim: i tre cambi che hanno riacceso il MilanZazzaroni ha parlato poi dei cambi che hanno rivoluzionato la partita, specialmente quello di Moreira:
"Proprio l’ingresso dopo l’intervallo dell’esterno belga, coinciso con quelli di Pulisic e Musah e l’uscita dei tre peggiori in campo, Modrić, Estupiñán e Loftus-Cheek, ha però dato vita a un altro film, una ripresa nella quale a non vederla più è stata la Lazio e che ha esaltato la corsa e la qualità di Moreira, il dinamismo e l’interdizione di Musah e la tecnica dell’americano".
Qui analisi perfetta del giornalista: Amorim ha azzeccato pienamente i cambi rivoluzionando una partita che sembrava persa e che invece il Milan avrebbe potuto anche vincere nella ripresa. Segnali importanti per l'allenatore portoghese che dopo quattro partite di Serie A inizia ad avere più chiaro in testa quale possa essere il Diavolo ideale per il suo calcio.
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