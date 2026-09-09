Nella giornata del debutto da titolari di Diego Moreira e Kerim Alajbegovic, la scena se l'è presa di nuovo Alphadjo Cisse. Il trequartista classe 2006 ha oscurato i due talenti su cui Milan e Juventus hanno investito fior fior di milioni in estate con una prodezza che ha portato in vantaggio i rossoneri al 68'. Nel corso del suo editoriale pubblicato per il 'Corriere dello Sport', il direttore Ivan Zazzaroni ha voluto sottolineare questo aspetto.

Milan, le parole di Zazzaroni su Cisse

“Milan e Juve hanno valori interessanti e potenzialità per ora inespresse, lo si è capito di nuovo ieri sera. Entrambe possono puntare alla zona Champions: sospetto però che il campionato di Inter, Napoli, Roma e Como possa subire condizionamenti soltanto dalla lunghezza del percorso europeo. Il talento di Moreira e Alajbegovic non è in discussione, continuo tuttavia a preferire Cisse. In questo universo provvisorio, le mie valutazioni hanno soltanto un valore di cronaca".

Le cifre spese da Milan e Juventus per Moreira e Alajbegovic

Milan, Diego Moreira: prelevato dallo Strasburgo per 45 milioni di euro più 20 di bonus

prelevato dallo Strasburgo per Juventus, Kerim Alajbegovic: preso dal Bayer Leverkusen per 32 milioni di euro più 5 di bonus

Dopo un'analisi generale sui valori di Milan e Juventus,si è focalizzato proprio su. Il direttore del 'Corriere dello Sport' ha dichiarato di preferire il classe 2006 sia asia adDue degli investimenti estivi più importanti disono stati quelli per

Scommesse ambiziose per giovani di grande prospettiva, che ora dovranno dimostrare sul campo di valere tutti quei soldi.

Perché "È meglio Cisse"?

è costato aldecisamente meno. Nella scorsa finestra invernale, il club rossonero ha versatonelle casse dell'Hellas Verona per assicurarsi le prestazioni del classe 2006. Una trattativa condotta dagli ex dirigenti rossoneri, per un giocatore che ha già raddoppiato il proprio valore con le due reti realizzate nelle prime tre giornate di campionato. La speranza dei tifosi è quella che possa continuare a crescere diventando sempre più importante per la squadra.