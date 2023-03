Tottenham-Milan, Krunic si candida per giocare | Champions League News

Rade Krunic è disponibile per Tottenham-Milan, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Giocherà? Se sì, in che ruolo?

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Rade Krunic sarà disponibile per Tottenham-Milan, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma mercoledì 8 marzo, alle ore 21:00, al 'Tottenham Hotspur Stadium' di Londra.

Tottenham-Milan, Krunic c'è. Giocherà? Se sì, dove? — Krunic, così come Rafael Leão, tornerà dunque a disposizione di mister Stefano Pioli per Tottenham-Milan dopo aver saltato la trasferta in campionato persa in casa della Fiorentina per una squalifica. Nelle precedenti quattro partite, dove i rossoneri avevano sempre vinto tra Serie A e Champions, Krunic era sempre sceso in campo, sostituendo, in mediana, l'infortunato Ismaël Bennacer.

Il centrocampista bosniaco, classe 1993, si candida per giocare anche a Londra contro gli 'Spurs' di Antonio Conte e in due ruoli. In mediana al posto dello stesso Bennacer, qualora Pioli ritenesse opportuno far partire il franco-algerino dalla panchina (improbabile) e sulla trequarti al posto di Brahim Díaz. Maggiormente verosimile che Krunic, in Tottenham-Milan, possa ricoprire questo ruolo qualora Brahim desse forfait nell'allenamento odierno.

Fiducia per Brahim, Gabbia domani sarà in gruppo — Ad ogni modo, sembra esserci fiducia per il recupero del fantasista andaluso. Matteo Gabbia, che pure aveva saltato Fiorentina-Milan per un attacco febbrile e che ieri si è allenato a parte, dovrebbe tornare regolarmente in gruppo oggi e, pertanto, essere convocato per l'affascinante sfida di Champions League. Milan, ecco il centrocampista per il mercato estivo >>>

