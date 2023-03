Milan, rinnovo di Leao in salita. Ma la Champions può cambiare tutto

Il rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan è sempre più complicato. La Champions può però giocare un ruolo chiave nei negoziati

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato del possibile rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan. L'attuale accordo tra il club di Via Aldo Rossi e l'attaccante portoghese, come noto, scadrà il 30 giugno 2024 e il tormentone relativo al suo prolungamento, va detto, non sta di certo giovando, in campo, al classe 1999.

Leao, infatti, non segna da due mesi, dal 2-2 maturato sul campo del Lecce lo scorso 14 gennaio. Lo stato di forma degli ultimi tempi, inoltre, è scarso, ma la verità è che averlo o non averlo in campo, per il Milan, fa tutta la differenza del mondo. E lo si è visto sabato sera, in occasione della sconfitta per 2-1 sul campo della Fiorentina. Partita che non ha giocato per squalifica.

Milan, rinnovo di Leao difficile. Lo vuole anche il City — Il dribbling che ha Leao, la sua capacità di spaccare le partite da un momento all'altro con un'accelerata, una giocata, una finta, tra i rossoneri di Stefano Pioli non ce l'ha nessuno. Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, sul rinnovo di Leao ha parlato prima di Fiorentina-Milan, spiegando come la società meneghina stia lavorando per tenerlo in rosa.

È chiaro, però, secondo il quotidiano generalista, che più passa il tempo e più le chance del Milan di trattenere Leao in rossonero calano. Anche perché alla lista dei tanti club interessati si è aggiunto anche il Manchester City di Pep Guardiola. Una cosa, però, è certa. Più il Diavolo va avanti in Champions League, più le possibilità di tenerlo crescono.

Qualora superasse, infatti, il Tottenham, accedendo, dunque, ai quarti di finale di Champions, il Milan incasserebbe 10 milioni di euro soltanto con i premi UEFA. Cifra che raddoppierebbe con incassi, sponsor e marketing. Introiti, questi, che potrebbero aiutare il club di Via Aldo Rossi ad avvicinarsi alle richieste economiche di Leao, intorno ai 7 milioni di euro netti a stagione.

Andando avanti in Champions, però, ci sarebbero più risorse — Ma anche a trovare una soluzione 'comune' alla grana della multa da 19 milioni di euro che l'attaccante lusitano deve allo Sporting Lisbona. Il Milan, ad ogni modo, ha già messo in chiaro che non farà passi più lunghi della gamba. Ma per Leao la Champions League è una 'partita doppia'. Da un lato, quella per il rinnovo con il Milan; dall'altro è anche una sfida personale.

Il giocatore, infatti, che resti o meno in rossonero, deve ancora dimostrare - a grandi livelli - di valere un ingaggio da top player. E per farlo, l'unico vero palcoscenico possibile è proprio la Champions League. A cominciare dalla sfida di dopodomani sera a Londra contro gli 'Spurs' di Antonio Conte. Milan, occhi su un bomber della Premier League >>>

