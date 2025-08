Venditori ambulanti a San Siro: insorge la protesta. Ecco i motivi. Chiamato Sala

Il Giorno riporta il commento di Leanza: «È un pugno in faccia gratuito da parte di M-I Stadio. La società ci propone di essere presenti nell’area solo con banchi per alimenti, non più anche con banchi con il merchandising autorizzato di Inter e Milan. Ancora non c’è nessun atto che attesti la cessione dell’area alle due società. Dunque non è cambiato nulla rispetto al precedente contratto contratto scaduto il 31 luglio. Perché allora M-I Stadio pretende di escludere le aziende di merchandising?». Ovviamente, in caso di cessione, la situazione cambierebbe, e i primi a saperlo sono proprio gli ambulanti: «Se Milan e Inter vorranno delle attività di vendita vicino al nuovo impianto immagino che istituiranno dei bandi per individuarle».