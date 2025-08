Le novità su San Siro: dall’accordo col Politecnico alla scelta di Sala…

Ecco il comunicato del Politecnico di Milano: "La proposta, che è stata condivisa anche dal gruppo del Politecnico di Milano, si basa sulla volontà condivisa di non sospendere le attività standard di monitoraggio (anche per mantenere il sistema di misura efficiente in vista del riavvio del campionato e dei prossimi Giochi Olimpici), prevedendo una estensione delle attività di base per altri tre mesi (ovvero dal 1 agosto 2025 al 31 ottobre 2025), in attesa dell’evoluzione della situazione".