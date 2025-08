Milan , Hojlund l'attaccante del futuro? La dirigenza rossonera starebbe lavorando per trovare una nuova punta per Allegri. L'obiettivo sarebbe quello di trovare un giocatore alla Giroud: presenza in area e gol costanti. Un bomber cinico al massimo. Secondo gli ultimi rumors, oltre a Vlahovic e Goncalo Ramors, il club starebbe valutando anche il danese del Manchester United. Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato la sua scorsa stagione attraverso numeri e statistiche offensive.

Milan, Hojlund l'attaccante giusto? I numeri non sono a suo favore. Il motivo

Andiamo a vedere le sue prestazioni stagionali con la maglia del Manchester United grazie ai numeri e alle statistiche di 'Opta' e 'Sofascore' per PianetaMilan. Hojlund ha giocato tanto la scorsa stagione: ben 52 presenze di cui 38 dal primo minuto con una media di 64 minuti giocati. La frequenza del gol non va a suo favore, anzi: 333 minuti a rete segnata. 9 grandi occasioni create e meno del 45 percento di conversione di grandi occasioni. Non proprio l'ideale. Anche i tiri a partita sono pochi: poco più di uno di media. Anche la heatmap non va proprio a favore di Hojlund: l'attaccante gioca si in area di rigore (quello che cercherebbe il Milan), ma si muove spesso per tutto il campo.