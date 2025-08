Milan, ostacolo per lo stadio: San Siro non è vendibile? Spunta una delibera

Colpo di scena per Milan e Inter nella saga San Siro . Il quotidiano La Verità rivela l'esistenza di una delibera della Giunta comunale risalente al 16 giugno 2000. Tale delibera definisce San Siro come bene pubblico non vendibile , in quanto facente parte del patrimonio indisponibile del Comune di Milano.

Ciò - se confermato - vanificherebbe tutto il lavoro degli ultimi mesi da parte dei club e del Sindaco della città Sala. Il documento, infatti, è ancora in vigore e stabilisce che lo stadio può essere concesso in uso ma non venduto, se non cessano le funzioni sportive o se non è garantita la sua funzione pubblica.