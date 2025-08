San Siro: 100 anni di storie, leggende e un futuro incerto per la Scala del calcio

La nascita di un gigante: un'impresa da record

La costruzione della Scala del calcio, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, fu un'impresa monumentale per l'epoca. In appena 13 mesi, vennero impiegati 10.000 quintali di cemento, 3.500 metri cubi di sabbia e 1.500 quintali di tondini di ferro. Per le sole linee del campo, furono necessari ben 80 chili di gesso. Il costo totale? Ben 5 milioni di lire. Un'iniziativa così imponente che il Comune di Milano si adoperò per estendere la linea del tram fin lì, per facilitare l'afflusso dei tifosi.