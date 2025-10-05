Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa RedBird: investimenti importanti e il Milan. Ecco l’analisi

ULTIME MILAN NEWS

RedBird: investimenti importanti e il Milan. Ecco l’analisi

RedBird: investimenti importanti e il Milan. Ecco l'analisi
'La Gazzetta dello Sport' ha parlato di Juventus e Milan parlando anche di RedBird ed Exor: ecco l'analisi sul fondo di Gerry Cardinale
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' ha parlato di Juventus e Milan facendo anche un confronto tra Exor e RedBird. La società di Gerry Cardinale, si legge, opera per conto di un gruppo globale di investitori istituzionali e family office. Il patrimonio gestito è di 12 miliardi di dollari; con un enterprise value di oltre 60 miliardi di dollari. I settori di maggiori interesse sono principalmente tre: sport, intrattenimento e media.

Milan, RedBird: investimenti mirati e non solo. Ecco l'analisi

—  

In estate completata un'operazione molto importante: la fusione tra Paramount e Skydance dal valore di 8,4 miliardi di dollari, di cui 2 da parte di RedBird. In portafoglio ci sono anche Fenway Sports Group (Liverpool e Boston Red Sox), Yes Network, Milan, Alpine (F1), Tolosa e All3 Media.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Allegri: "Scudetto? Ecco quanti punti servono". Dati chiari sui gol subiti. E su Modric ...>>>

Nel calcio invece, scrive la rosea, RedBird ha investito un totale di 825 milioni di euro, di cui  770 milioni sono andati a Elliott per l’acquisto (ne restano 489 più interessi nell’ambito del vendor loan) e solo 55 milioni sono finiti nelle casse del Milan.

Leggi anche
Bartesaghi: l’importanza del Milan Futuro. Gli emissari dell’Arsenal …
Ordine: “La frase di Allegri mette Leao al bivio. Tomori emblema del cambiamento a...

© RIPRODUZIONE RISERVATA