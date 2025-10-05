Milan, RedBird: investimenti mirati e non solo. Ecco l'analisi

'La Gazzetta dello Sport' ha parlato di Juventus e Milan facendo anche un confronto tra Exor e RedBird. La società di Gerry Cardinale, si legge, opera per conto di un gruppo globale di investitori istituzionali e family office. Il patrimonio gestito è di 12 miliardi di dollari; con un enterprise value di oltre 60 miliardi di dollari. I settori di maggiori interesse sono principalmente tre: sport, intrattenimento e media.