'La Gazzetta dello Sport' ha parlato di Juventus e Milan parlando anche di RedBird ed Exor: ecco l'analisi sul fondo di Gerry Cardinale
'La Gazzetta dello Sport' ha parlato di Juventus e Milan facendo anche un confronto tra Exor e RedBird. La società di Gerry Cardinale, si legge, opera per conto di un gruppo globale di investitori istituzionali e family office. Il patrimonio gestito è di 12 miliardi di dollari; con un enterprise value di oltre 60 miliardi di dollari. I settori di maggiori interesse sono principalmente tre: sport, intrattenimento e media.
Milan, RedBird: investimenti mirati e non solo. Ecco l'analisi
—
In estate completata un'operazione molto importante: la fusione tra Paramount e Skydance dal valore di 8,4 miliardi di dollari, di cui 2 da parte di RedBird. In portafoglio ci sono anche Fenway Sports Group (Liverpool e Boston Red Sox), Yes Network, Milan, Alpine (F1), Tolosa e All3 Media.