Juventus-Milan, Jacobelli: 'Ai bianconeri manca un Rabiot'. L'analisi

"Si può dire quanto il Milan sia felice di vedere Adrien già così solidamente innestato nella spina dorsale della squadra". Xavier Jacobelli, giornalista, ha scritto un lungo pezzo per 'Tuttosport'. Argomento? Il ritorno di Rabiot a Torino per la sfida del 'suo' Milan contro la Juventus: "L’anno scorso non fu mai formalizzata una proposta di rinnovo al francese che oggi sarebbe leader di un centrocampo senza leader, nonché capitano".