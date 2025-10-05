Juventus-Milan, Jacobelli: 'Ai bianconeri manca un Rabiot'. L'analisi

"Si può dire quanto il Milan sia felice di vedere Adrien già così solidamente innestato nella spina dorsale della squadra". Xavier Jacobelli, giornalista, ha scritto un lungo pezzo per 'Tuttosport'. Argomento? Il ritorno di Rabiot a Torino per la sfida del 'suo' Milan contro la Juventus: "L’anno scorso non fu mai formalizzata una proposta di rinnovo al francese che oggi sarebbe leader di un centrocampo senza leader, nonché capitano".
JUVENTUS-MILAN
Rabiot è un rimpianto della Juventus? Jacobelli: “Ci vorrebbe un Cavallo Pazzo a dar loro una mano”
Xavier Jacobelli, giornalista, ha scritto un lungo pezzo per 'Tuttosport' parlando di Adrien Rabiot in vista della partita Juventus-Milan. Ecco le sue parole
Jacobelli: "Rabiot solidamente innestato nella spina dorsale del Milan". Rimpianto della Juventus?—
Poi Jacobelli continua la sua analisi: "Rabiot le muove (le gambe), eccome nel centrocampo del Milan, illuminato dalla classe eccelsa di Modric, il fenomeno ogni volta capace di segnare al tempo. Nel centrocampo della Juve, invece, c’è sempre il buco nero Koopmeiners, irriconoscibile rispetto al boom atalantino; Douglas Luiz, un anno fa accolto come la panacea, un anno dopo è finito in prestito al Nottingham Forest dove, però, sinora non ha lasciato tracce; Locatelli e Thuram sono ammirevoli, ma non bastano alla causa".
Jacobelli conclude: "Ci vorrebbe un Cavallo Pazzo a dar loro una mano, ma è andato al Diavolo".
