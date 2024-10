Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Frendrup e Berardi per Fonseca”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 16 ottobre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le possibili mosse del Milan nella prossima sessione invernale di calciomercato. Obiettivi principali dei rossoneri sarebbero Morten Frendrup (Genoa) per il centrocampo e Domenico Berardi (Sassuolo) per l'attacco. In difesa, come vice Theo Hernández, occhio a Patrick Dorgu (Lecce).