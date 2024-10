Quotidiani sportivi, le prime pagine: mercato Milan e Juve, le parole di Juric

1 di 3

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 16 ottobre 2024

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le possibili mosse del Milan nella prossima sessione invernale di calciomercato. Obiettivi principali dei rossoneri sarebbero Morten Frendrup (Genoa) per il centrocampo e Domenico Berardi (Sassuolo) per l'attacco. In difesa, come vice Theo Hernández, occhio a Patrick Dorgu (Lecce).

In alto, sotto la testata, si parla poi di un duello di mercato alle porte per Jonathan Tah, difensore centrale tedesco che si svincolerà dal Bayer Leverkusen. Per lui si profila un derby d'Italia tra Inter e Juventus. L'Italia del Commissario Tecnico Luciano Spalletti sarà testa di serie, grazie al ranking, al sorteggio per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

In Svezia, invece, è bufera attorno al nome di Kylian Mbappé, attaccante del Real Madrid. 'Rumors' sostengono che sarebbe indagato per stupro, ma lui bolla tutto come 'fake news'.