Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, volatona Rabiot”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 31 agosto 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 31 agosto 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La Gazzetta dello Sport di oggi, domenica 31 agosto 2025, dedica l’apertura a Inter e Juventus, attese in campo per confermare il buon avvio di stagione. Il titolo scelto è chiaro: “Li prendiamo noi!”. In primo piano le immagini di Nicolò Barella e Kenan Yildiz, simboli delle due squadre: l’azzurro a guidare i nerazzurri contro l’Udinese, il talento bianconero protagonista a Marassi contro il Genoa.