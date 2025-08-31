Prima pagina del Corriere dello Sport: “Doppio colpo!”

Spazio importante anche alla Roma, vittoriosa 1-0 sul campo del Pisa. Decisivo Matías Soulé, grande protagonista della serata con un gol e giocate di qualità. “Soule fa il vuoto” è il titolo scelto per sottolineare la prestazione dell’argentino, ormai nuovo punto di riferimento offensivo per Gasperini.
Titolo dedicato anche al Bologna, capace di piegare il Como dei giovani talenti con un 1-0 firmato da Riccardo Orsolini. “La mira dell’Orso” evidenzia la rete e la leadership dell’attaccante, ancora una volta uomo decisivo per la squadra di Italiano.
Grande risalto anche al tennis con il titolo: “Diesel Sinner va agli ottavi”. Jannik Sinner batte Shapovalov in cinque set (5-7, 6-4, 6-3, 6-3) dopo oltre tre ore di lotta, conquistando l’accesso agli ottavi di finale degli US Open. In corsa resta anche Cobolli, atteso oggi dal match contro Alcaraz.
Nella parte bassa della pagina spazio anche ad altri sport:
Eurobasket: l’Italia travolge la Georgia e oggi affronta la Bosnia. Tra i protagonisti, spicca la prestazione di Niang.
