Prima pagina del Corriere dello Sport: “Doppio colpo!”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 31 agosto 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Alessia Scataglini
Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 31 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con “Napoli infinito – Doppio colpo”.

 

Gli azzurri di Conte battono il Cagliari 1-0 grazie a un gol di Anguissa al 95’, e nel frattempo il club mette a segno un innesto di mercato pesantissimo: l’arrivo di Rasmus Højlund, già atteso a Roma per le visite mediche.

Spazio importante anche alla Roma, vittoriosa 1-0 sul campo del Pisa. Decisivo Matías Soulé, grande protagonista della serata con un gol e giocate di qualità. “Soule fa il vuoto” è il titolo scelto per sottolineare la prestazione dell’argentino, ormai nuovo punto di riferimento offensivo per Gasperini.

Titolo dedicato anche al Bologna, capace di piegare il Como dei giovani talenti con un 1-0 firmato da Riccardo Orsolini. “La mira dell’Orso” evidenzia la rete e la leadership dell’attaccante, ancora una volta uomo decisivo per la squadra di Italiano.

Grande risalto anche al tennis con il titolo: “Diesel Sinner va agli ottavi”. Jannik Sinner batte Shapovalov in cinque set (5-7, 6-4, 6-3, 6-3) dopo oltre tre ore di lotta, conquistando l’accesso agli ottavi di finale degli US Open. In corsa resta anche Cobolli, atteso oggi dal match contro Alcaraz.

Nella parte bassa della pagina spazio anche ad altri sport:

  • Mondiali di volley femminile: l’Italia di Paola Egonu supera la Germania 3-0 e vola ai quarti.

    • Eurobasket: l’Italia travolge la Georgia e oggi affronta la Bosnia. Tra i protagonisti, spicca la prestazione di Niang.

     

