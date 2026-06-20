A pochi giorni dal suo insediamento sulla panchina del Milan, Ruben Amorim ha contattato telefonicamente i giocatori per presentarsi e per illustrare loro il nuovo progetto tecnico. Un modo per conoscersi e per comprendere il morale della squadra, reduce dalla mancata qualificazione in Champions League dell'ultima giornata di campionato contro il Cagliari. Oltre alle telefonate ai francesi Adrien Rabiot e Mike Maignan, il tecnico portoghese ci ha tenuto a parlare in prima persona anche con Strahinja Pavlovic.

Milan, la stagione di Pavlovic

Il centrale serbo classe 2001 è reduce dalla miglior stagione della sua carriera. La difesa a tre e il gioco basato sulle ripartenze impostato da Massimiliano Allegri ne hanno esaltato le caratteristiche, rendendolo più pericoloso anche in fase offensiva.ha chiuso il campionato a quotarisultando il quarto miglior marcatore della squadra in Serie A alle spalle soltanto di(9),(8) e(6).

Il fallimento della qualificazione in Champions League e il conseguente mancato incasso dei premi UEFA avevano avanzato l'ipotesi di una cessione in Premier League entro il 30 giugno per risanare il bilancio. Tra i club interessati a Pavlovic sembrava esserci il Chelsea, ma ad oggi dalle parti di Via Aldo Rossi non è ancora stata recapitata nessun'offerta ufficiale.

La telefonata tra Amorim e Pavlovic

Milan, il ruolo di Pavlovic nel 3-4-2-1 di Amorim

"Pronto sono Ruben", cosìavrebbe iniziato la telefonata consecondo 'La Gazzetta dello Sport'. Nella chiamata con il nuovo tecnico del, il difensore serbo ha garantito la propria permanenza al, club a cui è legatissimo. Allo stesso tempo, il giocatore ha espresso la propria volontà dicon la maglia rossonera: un obiettivo ampiamente condiviso dall'allenatore portoghese.Ladarebbe continuità al sistema di gioco adottato da Massimiliano Allegri nella stagione appena terminata, anche se con principi tattici completamente diversi.potrebbe beneficiare del calcio diper consacrarsi definitivamente come uno dei migliori difensori nel panorama europeo. Il tecnico portoghese, infatti, lascia grande libertà ai braccetti in fase di possesso palla e l'ex Salisburgo potrebbe sfruttare al massimo le propria caratteristiche. Tuttavia, rispetto alla gestione precedente, al giocatore potrebbero essere richiestee più uscite dal basso.