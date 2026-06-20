La telefonata tra Ruben Amorim e Strahinja Pavlovic: la richiesta del nuovo allenatore del Milan e la promessa del difensore serbo
Milan, il gol in rovesciata di Pavlovic nell'amichevole tra Serbia e Arabia Saudita
A pochi giorni dal suo insediamento sulla panchina del Milan, Ruben Amorim ha contattato telefonicamente i giocatori per presentarsi e per illustrare loro il nuovo progetto tecnico. Un modo per conoscersi e per comprendere il morale della squadra, reduce dalla mancata qualificazione in Champions League dell'ultima giornata di campionato contro il Cagliari. Oltre alle telefonate ai francesi Adrien Rabiot e Mike Maignan, il tecnico portoghese ci ha tenuto a parlare in prima persona anche con Strahinja Pavlovic.
Milan, la stagione di PavlovicIl centrale serbo classe 2001 è reduce dalla miglior stagione della sua carriera. La difesa a tre e il gioco basato sulle ripartenze impostato da Massimiliano Allegri ne hanno esaltato le caratteristiche, rendendolo più pericoloso anche in fase offensiva. Pavlovic ha chiuso il campionato a quota 5 gol e 1 assist in 34 presenze, risultando il quarto miglior marcatore della squadra in Serie A alle spalle soltanto di Leao (9), Pulisic (8) e Nkunku (6).
Il fallimento della qualificazione in Champions League e il conseguente mancato incasso dei premi UEFA avevano avanzato l'ipotesi di una cessione in Premier League entro il 30 giugno per risanare il bilancio. Tra i club interessati a Pavlovic sembrava esserci il Chelsea, ma ad oggi dalle parti di Via Aldo Rossi non è ancora stata recapitata nessun'offerta ufficiale.
La telefonata tra Amorim e Pavlovic"Pronto sono Ruben", così Amorim avrebbe iniziato la telefonata con Pavlovic secondo 'La Gazzetta dello Sport'. Nella chiamata con il nuovo tecnico del Milan, il difensore serbo ha garantito la propria permanenza al Milan, club a cui è legatissimo. Allo stesso tempo, il giocatore ha espresso la propria volontà di sollevare trofei con la maglia rossonera: un obiettivo ampiamente condiviso dall'allenatore portoghese.
Milan, il ruolo di Pavlovic nel 3-4-2-1 di AmorimLa difesa a tre darebbe continuità al sistema di gioco adottato da Massimiliano Allegri nella stagione appena terminata, anche se con principi tattici completamente diversi. Pavlovic potrebbe beneficiare del calcio di Amorim per consacrarsi definitivamente come uno dei migliori difensori nel panorama europeo. Il tecnico portoghese, infatti, lascia grande libertà ai braccetti in fase di possesso palla e l'ex Salisburgo potrebbe sfruttare al massimo le propria caratteristiche. Tuttavia, rispetto alla gestione precedente, al giocatore potrebbero essere richieste meno percussioni palla al piede e più uscite dal basso.
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