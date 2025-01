Nuovo stadio Milan, progetto da oltre un miliardo! I ricavi futuri…

Nuovo stadio Milan, investimento molto importante. Occhio ai ricavi futuri

Lo stadio, scrive il quotidiano, unito agli spazi commerciali, dovrebbe garantire un aumento degli incassi significativo per Inter e Milan. Solo per i ricavi di stadio le prime stime prefigurano un incremento da 80 a oltre 130 milioni a stagione per ciascuno dei due club. L'incognita principale del progetto resterebbe amministrativa, legata alle procedure burocratiche italiane e al rischio di ricorsi da parte di associazioni e comitati. Nel caso l'operazione San Siro dovesse andare ancora per le lunghe, il Milan avrebbe sempre nel taschino l'opzione stadio a San Donato.