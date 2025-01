San Siro, nuovi carotaggi riaccendono il dibattito sulla ristrutturazione del Meazza

San Siro torna al centro della discussione politica e sportiva. Come riportato da Calcio e Finanza, sono emersi aggiornamenti importanti sul futuro dello storico stadio. Alcuni lavori di carotaggio nell’area di San Siro, avviati di recente, hanno sollevato dei punti interrogativi, soprattutto perché non sarebbero stati comunicati né agli abitanti del quartiere né al Consiglio Comunale di Milano. La situazione ha inevitabilmente riacceso il dibattito sulla ristrutturazione del Meazza, un progetto che vede protagoniste Milan ed Inter. I due club, una volta acquisita la proprietà dell’impianto, hanno in programma interventi significativi per ammodernare l’iconico stadio.