Come riportato da 'Il Corriere della Sera' edizione Milan, sarebbe una corsa contro il tempo per il nuovo stadio di Inter e Milan . Venerdì è in programma il doppio incontro tra le squadre, il Comune e la Regione . Pronta la presentazione del piano di fattibilità tecnica economica rivisto e corretto e l’offerta d’acquisto di San Siro e delle aree limitrofe . Milan e Inter indicano come data di consegna il 20 marzo. Secondo il quotidiano ci sarebbero idee differenti tra i due club sia sul progetto sia sullo sviluppo post stadio. Palazzo Marino, invece, chiederebbe di anticipare la presentazione entro la fine del mese di febbraio. L’iter si dovrà concludere con la vendita entro l’estate o al massimo settembre , visto che a ottobre scatterà il vincolo sul secondo anello.

Stadio Milan e Inter, corsa contro il tempo per San Siro: le tempistiche e non solo

Il Corriere ricorda le parole del sindaco di Milan Sala: «Il 2025 deve essere l’anno della verità sul nuovo stadio. Se non si fa adesso, non si farà più». Se tutto dovesse andare per il verso giusto, San Siro sarà venduta a luglio a Milan e Inter che provvederanno alla rifunzionalizzazione abbattendo una parte del Meazza per lasciare spazio a un nuovo stadio. Il progetto complessivo coprirà un’area di 280 mila metri quadrati. Le cifre per la cessione sono state fissate dall’Agenzia delle entrate: 197 milioni di euro come valore complessivo. Un valore così scorporato: 124 milioni come valore complessivo dell’area e 73 milioni come valore dello stadio. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Pellegatti: "Cose mai viste. La possibile svolta...">>>