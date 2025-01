Nuovo stadio del Milan: febbraio cruciale per la scelta tra San Siro e San Donato

Il Milan sta accelerando i lavori per la realizzazione di un nuovo stadio e ha in cantiere due opzioni. Il club rossonero, infatti, sta lavorando su due progetti paralleli: il “piano A”, che prevede la costruzione di un nuovo San Siro in collaborazione con l’Inter , e il “piano B”, che invece vede il Milan procedere da solo con un nuovo impianto sull’area San Francesco a San Donato Milanese.

Piano A: Nuovo San Siro accanto all’attuale impianto

Come riportato da Adnkronos, il mese di febbraio sarà decisivo per comprendere l’evoluzione del progetto che riguarda l’area di San Siro. Le due squadre milanesi stanno preparando un piano di fattibilità per costruire il nuovo stadio accanto all’attuale Meazza. Quest’ultimo sarebbe rifunzionalizzato e parzialmente demolito per far spazio alla nuova struttura. Inoltre, nelle prossime settimane, verranno presentati i risultati delle verifiche effettuate nel Parco dei Capitani, l’area verde adiacente allo stadio, che potrebbe ospitare il nuovo impianto. Un altro passaggio importante sarà la presentazione dell’offerta di acquisto per il Meazza e le aree circostanti, per un valore complessivo di circa 197 milioni di euro stimato dall’Agenzia delle Entrate.