Milan, Zazzaroni: “Conceicao non rispettato dai dirigenti”

"Juve e Milan sono perciò a rischio fallimento stagionale". Così Ivan Zazzaroni, giornalista che spesso parla dei rossoneri, ha detto la sua su 'Il Corriere dello Sport'. Ecco il suo pensiero: "Una delle due è destinata a piangere lacrime amare e non è da escludere che possano disperarsi entrambe. Il clima di Torino e Milano non aiuta. Da qui a metà maggio, proprio per effetto dei risultati (negativi) ottenuti, tanto Motta quanto Conceicao saranno sottoposti a fortissime pressioni supplementari sia interne, sia esterne".