Milan-Feyenoord, Zazzaroni: "Rossoneri tre volte superiori, ma ..."

"Non si può uscire dalla Champions ai playoff con un Feyenoord debole e rabberciato al quale hai appena portato via Gimenez e che per sostituirlo ha dovuto mandare in campo il diciottenne Redmond che di nome fa Zepiqueno. Immagino che i genitori siano fan di Guè Pequeno, quello di Gelosa, Brivido e Come un tuono (...). Non si può perdere una sfida importantissima e ultimativa nella quale sei tre volte superiore, e oltretutto per un solo tiro in porta (di Carranza) in novantacinque minuti. Non si può insistere su Theo Hernandez già ammonito, ben sapendo che ha il giallo incorporato. Non si possono sostituire nell’ordine Pulisic, Gimenez, Musah e Reijnders pur di conservare João Felix, tecnica invidiabile ma niente di più. Lo dice la sua carriera".