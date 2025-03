'Il Corriere della Sera' in edicola questa mattina, parla del futuro del Milan . La zona Champions League, si legge, è molto lontana, ma non è un miraggio, mentre restano le due semifinali di Coppa Italia contro l'Inter da giocarsi. Come scrive il quotidiano, non sono pochi i giocatori rossoneri che si giocano la riconferma: si fa il nome di Joao Felix (in dubbio) e Mike Maignan , con cui c'è l'accordo per il rinnovo, ma mancano ancora le firme.

Milan, futuro in dubbio: direttore sportivo nella pausa? E Conceicao...

Sergio Conceicao, ieri in conferenza stampa, non ha voluto parlare dei rumors intorno al suo nome: «Dite che hanno dominato l’ultima settimana, ma state scherzando? Ascolto queste voci da un mese e mezzo, praticamente sono cominciate nella settimana seguente al successo in Supercoppa. Non posso controllare ciò che dicono gli altri. Certe volte sembra che si manchi di rispetto a chi lavora, ma sono nel calcio da tanti anni e ci sono abituato». Giorgio Furlani, scrive il quotidiano, dovrebbe sfruttare la sosta per incontrare i candidati per il direttore sportivo: in corsa ci sarebbero Fabio Paratici, Tony D’amico e Igli Tare, salvo novità. Certamente la scelta dell’allenatore sarà successiva rispetto all’individuazione del ds: si dovrebbe cercare un allenatore italiano. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, con Allegri allenatore rivoluzione! Super colpo in arrivo>>>