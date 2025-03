Francia, Deschamps parla di Maignan e Theo Hernández: le rivelazioni

"Theo? Se non è nel momento migliore dipende anche dalla sua squadra"

Quindi, Deschamps ha parlato della situazione di Theo Hernández. "Se non è nel suo periodo migliore dipende anche dalla sua squadra. So di cosa è capace Theo. Sì, le sue prestazioni non sono simili a quelle che è stato capace di fare in passato. Alcuni giocatori hanno avuto buone prestazioni nella squadra francese nonostante non abbiano fatto altrettanto bene a livello di club. La cosa importante è supportare i giocatori; c'è un rapporto di fiducia e competizione. Lo scorso autunno ha giocato meno del solito perché volevo vedere anche Lucas Digne. Ma i periodi negativi fanno parte della carriera di ciascun giocatore".