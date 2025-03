Manca ancora tanto, due settimane abbondanti, alla semifinale di andata di Coppa Italia tra il Milan di Sérgio Conceição e l'Inter di Simone Inzaghi, ma una notizia di calciomercato delle ultime ore potrebbe contribuire a far avvicinare allo scontro le due contendenti in un clima ancora più infuocato. Se mai ce ne fosse stato bisogno, visto che si tratta pur sempre di un doppio derby alle porte che mette in palio un posto nella finale del trofeo nazionale. Ma andiamo con ordine. PROSSIMA SCHEDA