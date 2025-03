Roberto Martinez, CT del Portogallo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Joao Felix, attaccante del Milan in prestito dal Chelsea

Roberto Martinez , Commissario Tecnico del Portogallo , ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, soffermandosi in modo particolare su Joao Felix , attaccante del Milan . Ecco, dunque, le sue parole riportate da 'A Bola'.

Portogallo, il CT Martinez usa bastone e carota con Joao Felix: "Speciale ma ..."

"Non ci sono posti garantiti. Il motivo per cui è rimasto qui è dovuto a ciò che ha fatto nell'ultimo ritiro, è stato il miglior ritiro da quando sono diventato allenatore della nazionale, ha segnato il gol contro la Croazia, ha fatto molto bene. Credo molto nelle sue capacità, ha molta qualità. Giocare tra le linee è molto diverso, è speciale. Non sta avendo momenti di grande continuità, è una situazione che caratterizza la sua carriera, ma lo spazio qui è per quello che ha fatto per la Nazionale, in particolare nell'ultimo ritiro".