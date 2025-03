Milan-Como, le probabili formazioni: occhio all’opzione Joao Felix

Milan-Como, queste le probabili formazioni del match di 'San Siro'

Qui Milan - Mike Maignan e Strahinja Pavlović rientrano dalla squalifica: il primo in campo, il secondo andrà in panchina. Giocherà dall'inizio, invece, Rafael Leão. L'olandese Tijjani Reijnders, come sempre, può giocare in mezzo o sulla trequarti: possibile ritorno da mediano, con João Félix da 'numero 10'. Ruben Loftus-Cheek è recuperato.