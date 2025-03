Rafael Leao, attaccante rossonero, dovrebbe tornare in campo dall'inizio in occasione di Milan-Como di domani a 'San Siro'. Le ultime news

Il Milan di Sergio Conceicao sfiderà, domani, sabato 15 marzo , alle ore 18:00 il Como di Cesc Fàbregas a 'San Siro' per la 29^ giornata della Serie A 2024-2025 . Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, i rossoneri hanno vissuto una settimana tranquilla, caratterizzata da buoni allenamenti, intensi, e senza alcun caso mediatico da gestire.

Milan-Como, obiettivo tre punti per i rossoneri di Conceicao

La rimonta sul campo del Lecce, infatti, ha conferito un po' di serenità all'intero ambiente rossonero. Il Diavolo, per Milan-Como, punta a conquistare una vittoria che gli consentirebbe di vivere in pace durante la pausa Nazionali e di ripresentarsi, dopo la sosta del campionato, più carico e con uno spirito diverso per Napoli-Milan del 30 marzo e per l'andata delle semifinali di Coppa Italia, ovvero per il derby contro l'Inter del prossimo 2 aprile.