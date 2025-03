Milan-Como, occasione per Reijnders: può tornare a incidere come prima

La continuità di risultati, in casa rossonera, è mancata per via di un equilibrio non sempre saldo. Nelle ultime quattro partite di campionato, Torino, Bologna, Lazio e Lecce hanno segnato - tutte - 2 gol al Milan. Così non va: con Bondo e Fofana a fare da schermo davanti la retroguardia, il Milan avrebbe maggiore copertura. E, al contempo, potrebbe non dover giocare più soltanto sull'estro di Christian Pulisic e Rafael Leão.