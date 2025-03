Per Milan-Como, ha incalzato il quotidiano sportivo nazionale, Conceição avrà a disposizione tutta la rosa, eccezion fatta per l'unico infortunato , il terzino brasiliano Emerson Royal . Anche Ruben Loftus-Cheek , infatti, si sta allenando regolarmente con il gruppo da qualche giorno; poi, rientreranno dalla squalifica scontata sul campo del Lecce sia il portiere Mike Maignan sia il difensore Strahinja Pavlović .

Out Emerson sul campo e forse Ibrahimovic fuori

L'altra 'defezione' rossonera? Quella di Zlatan Ibrahimovic. Il Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il Milan, infatti, è assente da Milanello da qualche giorno per influenza: vedremo se per Milan-Como di domani riuscirà ad essere in tribuna a 'San Siro' oppure se ne approfitterà per riposare e riprendersi del tutto. LEGGI ANCHE: Dall'Inter al Milan, il colpo di calciomercato che proprio non ti aspetti >>>