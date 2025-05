Milan, Walker e Loftus-Cheek: Conceicao gongola. Ecco i motivi

Milan, Walker e Loftus-Cheek armi importanti per Conceicao. E la Coppa Italia...

L’ex Manchester City, ricorda la rosea, si era fatto male dopo il pareggio contro la Fiorentina. Anche con la difesa a tre, Walker è una risorsa importante in più e potrebbe tornare titolare prima della Coppa Italia. Dopo il derby contro l'Inter di Supercoppa, Loftus-Cheek ha passato un calvario: ai box per infortunio fino al 13 marzo, quando è tornato per uno scampolo di gara contro il Como in campionato. Poi di nuovo ko per l’appendicite, a poche ore dalla sfida con il Napoli. Il rientro nella semifinale di ritorno di Coppa Italia con l’Inter, quindi altri minuti nelle gambe, come detto, a Venezia. Per Conceicao potrebbe essere un'arma tattica importante. LEGGI ANCHE: Milan, sicuri che serva la rivoluzione in difesa? I nomi che si fanno...>>>