Derby Inter-Milan, due recuperi e un'importante curiosità dal campo

Derby Inter-Milan, Diavolo ancora a tre dietro?

Si partirà dall'1-1 dell'andata, fissato dai gol di Tammy Abraham per il Milan e dell'ex Hakan Çalhanoğlu per l'Inter. È probabile, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, che Conceição punti ancora sul 3-4-3 visto in occasione delle ultime due partite di campionato contro Udinese e Atalanta.