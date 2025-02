Milan, tradiscono anche i senatori. Per trovare la continuità…

'Il Corriere dello Sport', in edicola questa mattina, parla di come per il Milan manchi ancora la continuità. Anche i senatori tradiscono

Emiliano Guadagnoli Redattore 15 febbraio 2025 (modifica il 15 febbraio 2025 | 13:46)

'Il Corriere dello Sport', in edicola questa mattina, parla di come per il Milan non sono arrivate tre vittorie consecutive con la squadra che è andata sotto inizialmente in sette gare su dodici giocate con Sergio Conceicao in panchina. Un'instabilità che c'è da inizio stagione con Paulo Fonseca e che non sembrerebbe essere cambiata con il portoghese al timone della squadra. Il Milan spera di potersi ancorare e riprendere grazie alla leadership dei big.

Milan, la continuità è sempre assente. Anche i senatori non danno garanzie — Come scrive il quotidiano, da tutti questi alti e bassi non si salvano neppure i senatori del gruppo. Nel match di Rotterdam contro il Feyenoord, è stato fatale un errore in avvio di Maignan. Il portiere rossonero e Theo Hernandez, per esempio, stanno rendendo al di sotto del loro standard in questa stagione, con errori importanti vista la caratura dei giocatori. Scontato dire che servirà anche il loro apporto per cercare la tanto agognata continuità, necessaria per raggiungere gli obiettivi stagionali.