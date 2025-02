Milan, Ordine: “Conceicao tra due fuochi. Proprietà e dirigenti hanno…”

" Conceicao e il Milan restano tra due fuochi". Così Franco Ordine , giornalista che spesso parla del Milan , ha detto la sua sulla sfida contro il Verona e sul momento dei rossoneri. Ecco il suo parere nel suo editoriale per 'Il Giornale': "Da una parte c'è un turno di campionato che promette di far guadagnare - sul piano teorico - qualche posizione in classifica. Dall'altra c'è il categorico obiettivo di centrare la promozione ai play off offrendo il meglio del Milan nella sfida di San Siro, martedì prossimo, contro il Feyenoord. Il tempo stringe e serve il contributo delle alternative".

Milan, Ordine: "Proprietà e dirigenti hanno investito secondo le indicazioni di Conceicao"

Poi Ordine parla anche della squadra: "Conceicao infatti può riavere a disposizione Musah (squalificato in Champions), Bondo convocato (per la panchina), più Sottil e Jimenez fuori lista Uefa, ma utilizzabili nel campionato domestico mentre Loftus Cheek è ancora lontano dal ritorno alla piena attività. In questo scenario si muove il tecnico che non può certo dire d'essere stato lasciato solo dal club visto che proprietà e dirigenti hanno investito sul mercato di riparazione secondo le sue indicazioni".