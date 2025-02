Milan, Ordine: “Un peccato mortale. Maignan lo specchio. Può costare …”

Franco Ordine ha detto la sua sul Milan dopo la sconfitta in Champions League contro il Feyenoord. Il parere sul portiere Mike Maignan

" Equilibrio, equilibrio . Da tutti invocato a Milanello e mai agguantato, continua a essere il peccato mortale di questo Milan ". Così Franco Ordine , giornalista che spesso parla del mondo rossonero, ha detto la sua sul Milan dopo la sconfitta in Champions League contro il Feyenoord . Ecco il parere dell'opinionista su 'Il Giornale': "Il difetto atavico del gruppo, l'inaffidabilità dinanzi a prove decisive. E non riguarda soltanto Sergio Conceicao perché ci sono tracce di continuità viziosa con le precedenti stagioni".

Milan, Ordine: "Maignan, danno non di poco conto. C'è un peccato mortale"

Poi Ordine parla anche dei problemi che il Milan ha dimostrato sul campo in Olanda, in particolare su Mike Maignan: "La differenza di ritmo e velocità degli olandesi durante il primo tempo, con Walker mai aiutato da Pulisic nel contenere lo scatenato Paixao, con una panchina dotata di ricambi ridotti all'osso e lo sfondone iniziale di Mike Maignan che fa riflettere sul rendimento del portiere francese. Da troppo tempo è diventato lo specchio del Milan attuale: oggi parate super e domani scarabocchi da esordiente. La buffa parata di Rotterdam ha un danno mica di poco conto: può costare, in caso di mancata qualificazione, la bellezza di 11 milioni di euro".