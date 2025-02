Feyenoord-Milan, Ordine attacca Maignan: e sull’atteggiamento generale …

Feyenoord-Milan, Ordine: "Partenza da incubo per i rossoneri"

"È una partenza da incubo per il Milan. La solita, viene da aggiungere. Sotto un diluvio (ma non è certo una scusa), Mike Maignan mette subito in salita la serata Champions protagonista di una papera da maidiregol. Dopo appena 3 minuti, sul banale tiro di Paixao, il brasiliano diventato una tortura per Walker, il portiere manca in modo clamoroso il pallone deviandoselo in porta. Pronti via, il Milan è già sotto 1 a 0 e Conceiçao ricomincia a rivedere le streghe, proprio come a Zagabria. Non c'è nessuno, tranne Pavlovic, che dia qualche garanzia di lucidità. Joao Felix tenta un paio di tiri senza conseguenze per il Feyenoord che invece trova nella velocità delle sue ali il modo più efficace per mettere i rossoneri spalle al muro (traversa superiore pizzicata dallo scatenato Paixao). Le repliche, affidate quasi sempre a Leao, non sono mai efficaci. Il tema di fondo è sempre lo stesso. E cioè la mancanza nel Milan di una solida trincea a centrocampo che espone i difensori a duelli uno contro uno. In velocità gli olandesi entrano spesso nel burro durante le ripartenze".