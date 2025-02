Calciomercato Milan, tentativo estivo per Lucca? Le cifre e la verità

Nel corso della prossima estate il Milan potrebbe fare un tentativo, come tanti altri club, per Lorenzo Lucca e a questo proposito cominciano ad emergere le prime possibili cifre. Il club rossonero, infatti, ha già provato a chiedere all'Udinese il giovane attaccante italiano, anche se la risposta immediata è stata un secco 'no'. Questo anche perché i bianconeri lo ritengono un punto fermo della propria rosa e non intendevano lasciarlo partire tanto facilmente a gennaio. Con il numero di reti segnate, rispetto a quelle totali del club friulano, perdere un giocatore del genere significherebbe rischiare di affondare in classifica.