Calciomercato Milan, Theo Hernandez a fine ciclo? E in estate…

Calciomercato Milan , i rossoneri hanno rivoluzionato la rosa a gennaio. La dirigenza del Diavolo ha chiuso cinque colpi in entrata negli ultimi giorni utili: Gimenez, Joao Felix, Bondo, Sottil e Kyle Walker . L'attaccante portoghese in arrivo in prestito dal Chelsea, potrebbe essere riscattato in estate, o comunque ci sarà una trattativa con il club inglese. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il Milan dovrebbe cedere almeno un big per farlo. Il primo candidato sarebbe il terzino francese Theo Hernandez . Ecco le ultime novità.

Calciomercato Milan, Theo Hernandez via per Joao Felix? Rinnovo o cessione

La proprietà, si legge, ha chiuso il calciomercato 2023-24 in passivo di una cinquantina di milioni e la differenza tra acquisti e cessioni potrebbe essere ancora più pesante nel 2024-25 considerati i colpi di gennaio. Sono già entrati i soldi per gli addii di Brescianini e Maldini, ma sono scontati anche quelli per De Ketelaere. Il club potrebbe sperare nei vari riscatti: il Marsiglia per Bennacer, la Juventus per Kalulu e che nel 2026 il Galatasaray riscatti Morata. Poi ci sarebbe il futuro di Theo Hernandez che, secondo la rosea, parrebbe giunto alla fine di un percorso. Durante il calciomercato estivo andrà visto se arriverà un'offerta congrua per il francese, ma resta un anno di contratto valido. E dunque dopo sei mesi potrà impegnarsi con un’altra squadra per il 2026-27. Il Milan non vorrebbe perderlo a zero: senza un rinnovo (la rosea parla anche di possibile clausola rescissoria), potrebbe essere addio. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Conceicao a rischio? Spuntano già le alternative. Ecco chi