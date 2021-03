Milan, Tonali arma in più per il futuro: sarà riscattato dal Brescia

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, è tornato a Milanello. Il club rossonero vuole riscattarlo nonostante una stagione interlocutoria

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Sandro Tonali, centrocampista del Milan, il cui impatto con una big del nostro calcio, con la maglia che, per giunta, aveva sempre desiderato di indossare sin da bambino, non è stato poi così facile.

Tonali, infatti, ha finora vissuto una stagione di alti e bassi a Milano. Tutto, perfettamente, nella norma per un classe 2000 alla prima esperienza in una grande squadra. Il numero 8 rossonero, ad ogni modo, sta cercando di vivere la sua avventura in maniera intelligente.

Provando, ovvero, a carpire i segreti di chi, ormai, vive Milanello da diverse stagioni. Saranno, questi, senza dubbio insegnamenti che non potranno che giovargli nella prossima annata. Quando Tonali dovrà dimostrare, sul campo, di aver sfruttato bene questo periodo di apprendistato.

La scorsa estate il Milan lo ha strappato all'Inter. Con somma felicità di Tonali, milanista da sempre. Il club rossonero ha versato al Brescia la cifra di 10 milioni di euro per il prestito, fissando, poi, il diritto di riscatto a 15. Inoltre, nell'operazione, sono previsti altri 10 milioni di euro di bonus, legati ad obiettivi personali e di squadra.

Il riscatto di Tonali, da parte del Milan, non è in discussione, ha precisato il quotidiano romano. Nonostante qualche passaggio a vuoto in questa stagione, infatti, dirigenza al completo e Stefano Pioli, tecnico rossonero, hanno piena fiducia nelle qualità di Tonali. Il quale oggi lavorerà a Milanello con gli altri compagni non andati in Nazionale.

Lui era in Slovenia con la Nazionale Under 21 per i Campionati Europei di categoria ma, espulso contro la Repubblica Ceca nella prima gara del Gruppo B, ha rimediato tre giornate di squalifica. Male per gli Azzurrini, ovviamente, ma bene per Pioli, che potrà contare sul suo apporto anche in questi giorni dove a Milanello non c'è quasi più nessuno.

E, a conti fatti, neanche così male nemmeno per il ragazzo che, adesso, avrà l'occasione per lavorare, concentrarsi sul Milan al 100% e far vedere, nelle dieci partite che mancano alla fine del campionato, di essere un calciatore degno di vestire la maglia rossonera. Anche di lui il Diavolo avrà bisogno per tornare in Champions League.