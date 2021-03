CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 28 marzo 2021

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 28 marzo 2021. Queste tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 28 marzo 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, dà ampio risalto a Bulgaria-Italia, gara in programma stasera a Sofia alle ore 20:45. Sugli esterni, in attacco, il C.T. Roberto Mancini si affiderà a Federico Chiesa e Lorenzo Insigne.

Ieri sera, intanto, in occasione di Serbia-Portogallo 2-2 non visto un gol di Cristiano Ronaldo al 93': senza Goal Line Technology e V.A.R., nessuno si è accorto che, sul tiro del portoghese della Juventus, la palla era nettamente entrata. In gol, ancora, Romelu Lukaku nella fila del Belgio.

Infine, Europei Under 21, altro pareggio per l'Italia di Paolo Nicolato: 0-0 contro la Spagna con altri due espulsi. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>