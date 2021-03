Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (28/03/2021)

'La Gazzetta dello Sport' in edicola stamattina, in prima pagina, parla dell'Italia di Roberto Mancini che, questa sera, alle ore 20:45 a Sofia, sfiderà la Bulgaria nella seconda gara delle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. In attacco ci sarà Andrea Belotti. In alto, sotto la testata, le parole di Arrigo Sacchi su Luis Muriel, obiettivo di calciomercato dell'Inter e un approfondimento su Paulo Dybala della Juventus. In basso, poi, si parla dei piani di mercato del Milan: è Dušan Vlahović l'obiettivo dei rossoneri per l'attacco della prossima stagione.