Italia U21, stangata Tonali e squalifica per Gabbia: le decisioni / News

L'Italia Under 21, oltre che a leccarsi le ferite per il pareggio contro la Repubblica Ceca, deve fare i conti con la mano dura della commissione disciplinare della UEFA. Squalifica di tre giornate per Sandro Tonali, che ha rimediato un'espulsione diretta per aver ripetutamente calpestato un giocatore avversario a terra. L'ex Brescia ha così concluso, anzitempo, il girone dell'Europeo di categoria. Squalifica per Riccardo Marchizza, espulso per doppia ammonizione e, a sorpresa, squalifica anche per Matteo Gabbia. Il centrale rossonero è stato fermato per 'violazione della regole di buona condotta'.