Mercato Milan – Belotti, Diavolo in pole: le altre squadre interessate / News

Andrea Belotti, attaccante del Torino, è un obiettivo di mercato del Milan. I rossoneri sono in prima fila, ma occhio alla concorrenza

Il rebus di mercato per il Milan sull'attaccante rimane sempre aperto. Zlatan Ibrahimovic , anche in Nazionale, ha dimostrato un'integrità fisica ancora di tutto rispetto. Dopo il suo ritorno da titolare con gol contro la Fiorentina, il classe 1981 si è reso protagonista anche con la sua Svezia, fornendo l'assist per il gol del definitivo 1-0 contro la Georgia. La carta d'identità non mente, ma il futuro è ancora tutto da decifrare. La società deciderà di prolungare il contratto ad un giocatore che il prossimo anno compirà 40 anni tondi tondi? La ultime indiscrezioni pare vadano sul sì. C'è soddisfazione da entrambe le parti e, per questo motivo, Ibra potrebbe essere rossonero anche per il prossimo anno.

Ma lui da solo, certamente, non basta. Ci sarà da valutare le condizioni fisiche di Mario Mandzukic, fermo ai box per diverse settimane. Il suo apporto in campo non si è praticamente mai visto, se non in qualche spezzone sporadico. Il suo rinnovo scatterà in automatico a Champions League acquisita: per questo motivo il Milan spera in una sua rieducazione nel più breve tempo possibile. Nonostante due giocatori di tale portata, però, non si fermano le voci che riguardano il futuro di Andrea Belotti. Il 'Gallo', in scadenza di contratto con il Torino nel 2022, sembra non convinto a proseguire la sua avventura granata. Alta è la volontà di fare il salto di qualità visti anche il suoi 28 anni da compiere a dicembre.