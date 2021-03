Milan, la volontà di Donnarumma e la vera richiesta di Raiola sul rinnovo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Gianluigi 'Gigio' Donnarumma andrà in scadenza di contratto tra tre mesi. Ma vuole restare o no?

Daniele Triolo

Importanti novità di calciomercato, in casa Milan, per quanto concerne il rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero, come è noto, andrà in scadenza esattamente tra tre mesi, il prossimo 30 giugno. Ci sono dei negoziati in corso tra il club di Via Aldo Rossi ed il suo agente, Mino Raiola, per definire una nuova intesa. Questa, però, sembra ben lontana dall'essere raggiunta. Vediamo perché.

In questo momento c'è una pausa di riflessione tra le parti. Come rivelato da Gianluca Di Marzio, giornalista notoriamente esperto di calciomercato, il Milan, ha infatti presentato già due proposte di rinnovo a Donnarumma. La prima, per un contratto da 6 milioni di euro netti a stagione, più uno legato alla qualificazione in Champions League. Opzione respinta al mittente dall'entourage dell'estremo difensore del Diavolo.

La seconda, invece, per un contratto da 7 milioni di euro netti a stagione, più uno sempre legato alla partecipazione in Champions dei rossoneri di Stefano Pioli. L'intenzione del Milan è quella di far firmare al ragazzo un contratto quinquennale, per blindarlo e poter stare sereni. Questa seconda proposta, però, può anche andare incontro alle esigenze di Raiola e Donnarumma, con un accordo intermedio della durata biennale.

Di certo, però, non alle cifre richieste da Raiola, ovvero ben 12 milioni di euro netti a stagione. Qual è la situazione adesso? Secondo Di Marzio, Raiola e Donnarumma vogliono aspettare per vedere se ci saranno ulteriori rilanci da parte del Milan una volta conquistata la qualificazione in Champions League. Ma anche per sondare il mercato internazionale e capire se possano esserci possibilità ed offerte più alte altrove.

Il mercato dei portieri, tra i top club europei, va detto, al momento è bloccato: le big d'Europa sono tutte coperte in quel ruolo. Perciò il Milan resta sereno, consapevole di aver avanzato un'offerta importante a Donnarumma, in linea con il calciomercato attuale. La società meneghina spera che capisca la situazione e rinnovi. Non di certo, però, per una sola stagione come vorrebbe Raiola. Questa, infatti, è un'opzione che non viene presa in considerazione dal Milan.

L'ambizione di Donnarumma, ha proseguito Di Marzio, è quella di debuttare in Champions League e giocarci stabilmente. Ecco perché, dal canto suo, rinnoverebbe con il Milan anche uno o due anni, per capire, poi, se il club di proprietà del fondo Elliott ha intenzione di costruire una squadra che stia stabilmente nell'élite del calcio europeo. Un problema commissioni, a detta di Raiola, al momento non esisterebbe.

Perché? Non essendo stato trovato alcun accordo sul rinnovo e sull'ingaggio di Gigio, infatti, l'argomento non sarebbe stato ancora toccato nell'ambito delle trattative tra le parti. Una vicenda, questa tra Milan, Donnarumma e Raiola, che sembra dunque lontana dalla conclusione, in un senso o nell'altro.