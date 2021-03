Calciomercato Milan – Donnarumma tra rinnovo e nuova pretendente | News

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Gigio Donnarumma ancora non firma per il Diavolo. Le sue richieste sono troppo alte per il club

Daniele Triolo

Il Milan, prima della prossima sessione di calciomercato, dovrà risolvere il problema relativo a Gianluigi Donnarumma. La situazione, secondo quanto riferito dalla redazione di 'TuttoMercatoWeb', è ormai ben chiara. Per firmare il nuovo contratto con il Diavolo, infatti, Gigio chiede un ingaggio di ben 10 milioni di euro netti a stagione.

Ma non è tutto. Perché, nel nuovo accordo tra Milan e Donnarumma, dovrebbe essere previsto, secondo il portiere, l'inserimento di una clausola rescissoria ed un premio alla firma. Il Milan, dal canto suo, ha spiegato 'TMW', ha fatto sapere al giocatore una cosa importante. Ovvero, che l'unica priorità della società è il suo rinnovo e che vuole costruire il futuro su di lui e con lui.

Il Diavolo, allo stesso tempo, ha fatto però sapere al ragazzo che non arriva alle sue richieste economiche. La trattativa, pertanto, va avanti e ci saranno nuovi contatti con l'agente di Donnarumma, Mino Raiola. Per 'TMW', a questo punto, tutte le strade sono possibili. Il procuratore, da tempo, spera di portare Donnarumma alla Juventus, ma gli ostacoli sono tanti. Uno è la presenza del polacco Wojciech Szczęsny; l'altro è che i soldi che chiede sono tanti anche per i bianconeri.

Un problema, semmai, che non si pone il PSG. I parigini sognano di aprire un nuovo ciclo tra i pali, destituendo l'attuale titolare, Keylor Navas, in favore del più giovane Donnarumma. Gli ultimi 'rumors' di calciomercato, infine, accostano ora il Manchester City di Pep Guardiola su Gigio. Sembra strano, poiché non sembra propriamente il numero uno perfetto per Guardiola. Che, d'altronde, ha già il brasiliano Éderson.

Il tutto mentre il Diavolo non molla Donnarumma. Più il tempo passa, però, più appare probabile come le richieste del portiere debbano, in qualche modo, essere accontentate ... Intanto Zaccheroni parla nella nostra intervista esclusiva. Il tecnico boccia Vlahovic.